Entre as muitas possibilidades que o amendoim proporciona na cozinha está a pasta de amendoim (ou creme de amendoim), cuja versão industrializada tem um espaço bem reservado nas gôndolas dos supermercados, com direito a diferentes versões, incluindo a integral, que não contém açúcar na composição.

Essa categoria do produto foi o alvo da última edição da série Paladar Testou, que contou com um júri formado por quatro especialistas, as chefs Izabela Dolabela, Juliete Soulé, Ina de Abreu e Cristina Martins, que juntas avaliaram amostras de 10 das principais marcas do mercado.

Critérios de avaliação

Para esse teste, as pastas foram avaliadas textura e sabor, levando em consideração a qualidade da matéria-prima, o tempo certo da colheita e o grau de torra, que impactam diretamente no resultado do produto.

“Tem pastas integrais de amendoim bem clarinhas, indicativo de uma torra leve dos grãos que, às vezes, compromete o sabor – a pasta fica com gosto de amendoim cru. O oposto também ocorre, de a pasta de amendoim ter um sabor amargo devido à torra ter passado do ponto ideal”, explica a jornalista Chris Campos na matéria ‘Qual a melhor pasta de amendoim?’.

A melhor marca

A pasta de amendoim que mais conquistou avaliações positivas das juradas foi a produzida pela marca Qualitá, pois apresenta uma torra perfeita do amendoim e textura bem aveludada e agradável, sendo uma ótima opção para se consumir pura ou em meio a receitas.

Veja o ranking com as demais marcas testadas e as considerações completas das especialistas na matéria ‘Qual a melhor pasta de amendoim?’, por Chris Campos.

Pasta de amendoim caseira

Embora seja fácil encontrar o creme pronto à venda no mercado, prepará-lo em casa também pode ser uma opção acessível, visto que é uma receita fácil e exige poucos ingredientes. Você pode conferir o passo a passo completo para fazer uma pasta de amendoim aqui.