Conhecida por sua riqueza de sabores e ingredientes típicos, a culinária mineira é uma das mais famosas e apreciadas em todo país. A formação histórica de Minas Gerais, que se baseou principalmente na mineração de ouro e diamante, contribuiu muito para o desenvolvimento da gastronomia local.

Naquela época, muitas pessoas exploravam as terras mineiras em busca de riquezas, enquanto outras eram responsáveis por transportá-las ao Rio de Janeiro. Por isso, os pratos precisavam ter ingredientes fortes capazes de manter a energia dos viajantes, como o feijão e a carne de porco.

A busca por ouro também atraiu pessoas de diversos estados para Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas, os tropeiros gaúchos, os trabalhadores braçais do norte e do nordeste e os representantes fluminenses da coroa portuguesa. Esse aspecto de miscigenação também trouxe uma nova roupagem à culinária mineira, que ganhou mais ingredientes e influências.

Então, se está com vontade de conhecer um pouco mais sobre a gastronomia mineira, o chef Marco Aurelio Sena, do Tantin Bar, vai te levar a uma viagem deliciosa por sete pratos típicos de Minas Gerais: frango ao molho pardo, tutu de feijão, feijão tropeiro, vaca atolada, frango com quiabo, torresmo e bambá de couve.

Frango ao molho pardo

Frango ao molho pardo Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O frango ao molho pardo é um prato tradicional da culinária mineira que carrega consigo uma rica história e um sabor inconfundível. O molho pardo é conhecido por sua cor escura e intensa. O segredo para alcançar essa tonalidade e sabor característicos está na combinação de diversos ingredientes, como sangue de galinha, vinagre e alho. Se você adora sabores intensos e pratos diferentões, com certeza essa receita fácil de galinha ao molho pardo vai te deixar com água na boca.

Tutu de feijão

Receita de tutu de feijão ensinada porJefferson Rueda Foto: Roberto Seba|Estadão

Conhecido por sua consistência cremosa e sabor marcante, o tutu é feito à base de feijão e farinha de mandioca. Esse tesouro gastronômico de Minas Gerais ainda acompanha alho, cebola, bacon, linguiça, couve e torresmo, que dão um toque super especial ao prato. Confira aqui essa receita fácil e deliciosa de tutu de feijão.

Feijão tropeiro

Feijão tropeiro com barriga de porco Foto: Beto Roma

Clássico e muito saboroso, o feijão tropeiro acompanha diversos ingredientes, como pedaços de ovo, linguiça calabresa, couve e bacon. Se quiser, sirva o feijão tropeiro com arroz branco soltinho, torresmo e uma boa pimenta, que trará um sabor mais acentuado ao prato. Gosta de feijão tropeiro? Então confira como fazer feijão tropeiro clicando aqui.

Vaca atolada

Vaca atolada Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A base da vaca atolada é a carne, geralmente cortada em pedaços grandes, como costelas ou ossobuco. Esses pedaços são cozidos lentamente em uma panela, juntamente com cebola, alho, tomate, pimentão e outros temperos, criando um caldo aromático e muito saboroso. Se quiser aprender a preparar esse prato delicioso, confira aqui as dicas do chef Marco Aurélio Sena para a vaca atolada perfeita.

Frango com quiabo

Frango com quiabo Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O frango com quiabo é uma verdadeira delícia mineira. Entretanto, existem alguns detalhes no preparo que alguns cozinheiros desconhecem. Por exemplo, o chef Marco Aurélio Sena, diz que as coxas e sobrecoxas devem ser braseadas com pouco líquido, para que a carne fique úmida e a pele douradinha. Para ver mais dicas e aprender como fazer frango com quiabo, clique aqui.

Torresmo

Torresmo do Tantin Bar Foto: Felipe de Paula

Você sabe fazer torresmo crocante e muito sequinho? Esse aperitivo mineiro, que é muito presente nos botecos do Brasil, é simples de fazer e leva apenas três ingredientes. O torresmo ainda pode acompanhar diversas outras receitas mineiras e uma cerveja bem gelada. Veja como fazer torresmo perfeito clicando aqui.

Bambá de couve

Bambá de couve Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Originado em Ouro Preto, o bambá de couve é um prato muito saboroso que leva fubá, alho, cebola e cominho. Esses ingredientes combinam muito bem com pedaços de couve refogada no azeite. Ficou com vontade de experimentar um bambá de couve delicioso? Então confira essa como fazer bambá de couve clicando aqui.

Chef do Tantin Bar - Marco Aurélio Sena