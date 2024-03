Não sabe o que preparar para a Sexta-feira Santa? Confira 4 sugestões

Com menos de uma semana de distância do início da Páscoa, é provável que você, algum amigo ou familiar tenha se preocupado com a celebração da data, em especial no que tange o almoço. Aos que seguem a tradição, o cardápio pode ser um desafio e tanto na Sexta-Feira Santa, já que a carne vermelha, uma das mais consumidas entre brasileiros, é temporariamente restrita.

É nessa data que muitos apostam em variações do clássico bacalhau com legumes, mas é possível variar não apenas o tipo de peixe como também os acompanhamentos. Nesta matéria, reunimos 4 sugestões, confira:

Lombo de peixe com banana-da-terra assada e crocante de alho-poró

A receita elaborada por Ana Bueno, chef do restaurante Banana da Terra, em Paraty (RJ), tem uma lista um tanto comprida de ingredientes, mas seu preparo é rápido e o resultado, delicioso. Veja o passo a passo aqui.

SÃO PAULO SP - BRASIL - 12.02.2014 - PALADAR - ESTUDIO - BANANA DA TERRA - CHEF ANA BUENO - Pratos produzidos pela chef Ana Bueno do restaurante Banana da Terra de Paraty-RJ. FOTO: FILIPE ARAUJO|ESTADAO Foto: FILIPE ARAUJO

Peixe empanado com molho branco

Para esse prato a carne utilizada é o filé de tilápia, que é preparado limão e pimenta-do-reino e empanado com queijo parmesão e mussarela. Veja a receita completa aqui.

Aprenda a fazer uma tilápia empanada coberta com molho branco Foto: Lucas Lazzari | Tramontina

Encocado

Essa é uma receita típica de determinadas regiões do Equador, feita com corvina em postas, e lembra a uma moqueca. É a aposta ideal para quem deseja elaborar pratos mais simples e, ainda assim, muito saborosos. Aprenda a fazer aqui.

Encocado Foto: Juan Carlos Rodríguez Clavijo/Pixbay

Filé de linguado com crosta de coco e ervas ao molho de cambuci

Essa receita, embora exiga um tempo médio de preparo, é fácil de ser reproduzida, e o resultado é capaz de conquistar qualquer um. Veja o passo a passo aqui.