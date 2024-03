O cardápio do novo Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça, mudou?

A inauguração do Sal Gastronomia na região dos Jardins também está gerando muitas ideias na mente do chef Henrique Fogaça em relação às novidades que podem ser incluídas no cardápio, indo além dos pratos clássicos.

Assim como no antigo estabelecimento, o ceviche de caju, o sagu com leite de coco e frutas tropicais em homenagem ao pai do chef, e o lombo de cordeiro com aligot e molho de jabuticaba ainda estarão presentes.

O site do restaurante deixa claro que os pratos são fruto de criações baseadas na ousadia do chef e, é claro, em muitos testes na cozinha, como o próprio menciona na matéria de Fernanda Meneguetti.

Um dos pratos experimentados pelo Paladar, a pescada amarela ao molho amanteigado de champanhe e outros ingredientes, terá uma substituição pelo linguado, como revela Fogaça em um spoiler sobre uma das novidades.

Além disso, Raquel Fogaça, irmã do chef, destaca que o menu-degustação voltou a ser considerado como uma possibilidade, embora ainda não tenha uma data definida. Leia o conteúdo completo.