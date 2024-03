O melhor ovo de Pistache para comprar na Páscoa

O pistache é um dos sabores que entrou com tudo em 2024, especialmente na confeitaria, e em datas comemorativas, como a Páscoa, não foi exceção. Pensando nisso, foi uma das categorias selecionadas como tendência no teste às cegas do Paladar.

Nessa, a marca Tchocolath conquistou o primeiro lugar, principalmente pelo sabor equilibrado. Misturado ao chocolate ao leite, o pistache aparece em pedaços inteiros e pela metade, proporcionando crocância ao ovo e tornando a textura mais complexa.

Essas opiniões foram expressas por especialistas convidados que provaram vários sabores do mesmo tipo, levando em consideração o gosto, aroma, aspecto visual, derretimento na boca e temperagem.

Além desta categoria, versões ao leite, crocante, de chocolate branco e outras também foram incluídas na megadegustação, totalizando 60 ovos de Páscoa. Confira aqui o conteúdo na íntegra de Luiza Wolf e Danielle Nagase.