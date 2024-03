Os 10 melhores vinhos brancos por até R$ 300

Feitos normalmente com uvas brancas - ou com uvas tintas, mas contando com um processo de separação do mosto para evitar a coloração arroxeada - os vinhos brancos, por serem mais suaves, são excelentes para acompanhar certos tipos de queijo, frutos do mar, saladas e outros pratos leves, além de serem ideais para dias quentes.

Esses são motivos de sobra para ter um ou mais rótulos da categoria em sua adega, apesar de não ser o tipo de vinho mais consumido entre os brasileiros. E, caso haja dúvida acerca de onde começar, o Guia dos Vinhos elencou os melhores exemplares, com pontuações entre 91 e 95 em uma escala de 100, todos situados em uma faixa de preço de até R$ 300. Dez deles você confere na lista abaixo: