Os 20 melhores restaurantes do Chile segundo ranking internacional

Assim como os costumes, a gastronomia muda de país para país e cada local tem seus pratos e ingredientes favoritos. No Chile, por exemplo, um dos pratos mais famosos é o ‘Pebre’ que é uma receita tradicional chilena muito consumida com pão.

Diante disso, o TasteAtlas lançou um guia com os melhores restaurantes do Chile e quais pratos tornam estes estabelecimentos famosos. A lista é ideal para quem está com uma viagem programada ou sonha em visitar o país, confira:

Os melhores restaurantes do Chile

El Palacio del Poroto com Rienda (SANTIAGO)

Fonte Mardoqueo (SANTIAGO)

El Huerto (SANTIAGO)

El Hoyo (SANTIAGO)

Fonte Alemã (SANTIAGO)

Restaurante La Concepción (VALPARAÍSO)

La Picá del Lupa (COQUIMBO)

La Farola Panadería Artesanal (LA RAINHA)

Chipe Libre - República Independiente del Pisco (SANTIAGO)

Sangucheria Ciudad Vieja (SANTIAGO)

Tres Peces Valparaíso (VALPARAÍSO)

Sangucheria Patacón (PUCÓN)

Te Ra’ai (HANGA ROA)

José Ramón 277: Choperia & Sangucheria (SANTIAGO)

Pub irlandês do Dia de São Patrício (SANTIAGO)

Alto Mar de La Gatita (CONCÓN)

Galindo (SANTIAGO)

El Chiringuito (ZAPALLAR)

Lomit’s (SANTIAGO)

Ligúria (SANTIAGO)

Como funciona o TasteAtlas?

PUBLICIDADE

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.