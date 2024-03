Os melhores lugares para pedir poke em São Paulo

O poke, originário do Havaí, conquistou popularidade em diversas partes do mundo. O prato tradicionalmente consiste em peixe cru, mas tem sido modernizado com uma variedade de combinações para atender às preferências dos clientes.

Na matéria escrita por Felipe de Paula, foram destacados alguns estabelecimentos que oferecem uma ampla variedade de opções de poke, desde as versões mais clássicas até aquelas que exploram cores, texturas e sabores.

Essas recomendações são ideais para quem deseja desfrutar do prato no conforto de casa. Confira algumas opções disponíveis e saiba mais no conteúdo completo da matéria.