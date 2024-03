Sistema de delivery em Tóquio passa a adotar serviço automatizado; saiba como funciona

A UberEats, empresa estadunidense que realiza serviços terceirizados de delivery para restaurantes nos mais diversos países, inclusive no Brasil, tem, desde fevereiro deste ano, apostado em um novo sistema na capital do Japão, Tóquio, que consiste em entregas de pedidos realizadas por robôs.

A medida veio como uma solução para a atual escassez de mão de obra para efetuar as entregas no país que, por sua vez, promoveu alterações nas leis de trânsito para viabilizar a circulação dos aparelhos automáticos em vias públicas, conforme relata o portal Tech Xplore, que também afirma que há operadores humanos monitorando remotamente o serviço e apostos para lidar com possíveis falhas técnicas.

Os robôs funcionam como carrinhos que se locomovem nas calçadas, possuem sensores para evitar bater em pedestres e obstáculos, e contam com luzes sinalizadoras na parte externa, além de funcionarem em uma velocidade de até 5,4 quilômetros por hora.

Até o momento, a modalidade de entrega automatizada se limita a alguns restaurantes situados no distrito de Nihonbashi, mas a empresa planeja expandi-la para outras partes não apenas de Tóquio, mas do Japão, inclusive zonas rurais, onde há uma grande concentração de idosos e existem ainda menos motoristas.