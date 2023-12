O Brownie do Luiz inovou mais uma vez, agora com um sabor natalino irresistível: de rabanada. A loja já é conhecida por produtos sazonais, como Ovos de Páscoa, e decidiu entrar com tudo na ceia de Natal!

Brownie é uma delícia. Rabanada, nem se fala! Unindo os dois, criou-se o Lata Rabanada, que tem 200 gramas e é composto por massa de chocolate branco, canela e doce de leite. A unidade custa 29 reais e você pode comprar online aqui.

Serviço

Instagram: @browniedoluiz

Loja de São Paulo: Rua Miguel Rodrigues, 35 - Vila Madalena

Entregas: São feitas em todo o Brasil. No Rio de Janeiro e em São Paulo pode-se adquirir os produtos via Ifood.