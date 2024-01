Qual foi o teste de Paladar mais procurado em 2023?

O ano de 2023 foi repleto de testes realizados pelo Paladar, como suco, panetone, leite condensado e outros itens que fazem parte da dispensa da maioria dos brasileiros afim de auxiliar na busca por produtos de qualidade por um preço que realmente valha a pena.

Entre os mais procurados do ano está, em primeiro lugar, o teste responsável por avaliar as principais marcas da cerveja tipo puro malte presentes no mercado, que contou com a ajuda de cinco sommeliers da bebida.

O teste coletou 13 selos diferentes, que foram degustados um por um em taças sem identificação e na temperatura ambiente - que torna os eventuais defeitos mais evidentes -, e os critérios levados em consideração para pontuar as bebidas foram: cor, brilho, estabilidade da espuma, aroma e sabor.

Cada critério recebeu notas de 0 a 10, que resultaram em uma média para cada marca testada. A pontuação mais baixa foi de 6,44 e a mais alta, de 8,89, foi da Spaten ocupando o primeiro lugar do ranking. Para conferir todas as posições e as impressões dos jurados detalhadamente, leia na íntegra a matéria ‘Qual a melhor cerveja puro malte do mercado?’.