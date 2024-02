Paladar testou: qual foi o segundo melhor ovo de Páscoa vendido no mercado em 2023?

Já é uma tradição do quadro Paladar Testou realizar edições especiais em datas comemorativas de grande destaque ao longo dos anos. No período que antecede o Natal, por exemplo, são testadas algumas dezenas de chocotones e panetones; já em época de Páscoa, o alvo é o doce mais consumido: ovo de chocolate.

Em 2023 a mega degustação chegou à 18ª edição e contou com um júri formado por cinco especialistas para avaliar 50 amostras selecionadas entre marcas artesanais, representantes da grande indústria (marcas mais populares) e ovos fabricados em confeitarias.

As amostras selecionadas foram divididas em dez categorias diferentes, entre elas a responsável por contemplar as marcas facilmente encontradas nos corredores dos supermercados, cujo segundo lugar do ranking montado após a etapa de experimentação foi ocupado pelo selo da Nestlé.

O ovo de chocolate selecionado foi o da linha Alpino, e conquistou a posição de destaque por apresentar uma casca brilhante e cremosa de chocolate ao leite, embora tenha sabor e aroma de baunilha acentuadamente artificial.

O ranking completo desta e das demais categorias você confere na matéria ‘Conheça os melhores ovos de Páscoa de 2023′. Leia na íntegra aqui.