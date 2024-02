Qual foi a 3ª melhor marca de ovo de Páscoa ao leite de 2023? Relembre o teste do Paladar

Todos os anos o quadro Paladar Testou realiza edições especiais em datas comemorativas. É possível que já tenha chegado até você uma de nossas matérias sobre a avaliação de panetones e chocotones no Natal, e durante a Páscoa não é diferente. Ano após ano, nas proximidades da conhecida ocasião, o Paladar reúne um time de peso para avaliar o doce mais vendido e consumido entre os meses de março e abril: o ovo de chocolate.

Em 2023, o quadro festivo chegou à 18ª edição e analisou às cegas 50 amostras coletadas em mercados, confeitarias e fabricantes artesanais afim de conferir as grandes novidades do ramo e saber quais delas oferecem as experiências mais saborosas ao consumidor por um preço que valha a pena.

Os ovos selecionados foram separados em dez categorias diferentes e entre elas, a categoria ao leite, da qual se trata esta nota. Entre os destaques, a terceira melhor marca no ranking elaborado após a etapa de degustação foi a Danke. Seu chocolate possui 35% de cacau proveniente de agricultores familiares do Pará e é extremamente cremoso, embora tenha um nível elevado de doçura.

Você pode conferir o ranking completo de todas as categorias, as avaliações detalhadas dos jurados e a gravação dos bastidores do teste na matéria ‘Conheça os melhores ovos de Páscoa de 2023′. Leia na íntegra aqui.