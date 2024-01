Panetone: qual foi a 3ª melhor marca de supermercado eleita em 2023 pelo Paladar?

A época de Natal acabou, mas isso não quer dizer que os produtos natalinos já sumiram das prateleiras. Para quem ainda pretende comprar panetones a hora é agora.

E para te ajudar, relembre o ranking do Paladar com os melhores pães natalinos de marcas próprias de supermercado. Em dezembro, foram convidados especialistas para avaliar os panetones e a qualidade dos produtos.

No teste, realizado às cegas, foram levados em consideração aspecto visual, aroma, umidade e densidade da massa, distribuição das frutas e sabor. Na seleção, não entraram versões recheadas com cremes ou trufadas, apenas as receitas tradicionais.

Segundo os jurados, o mercado Dia ficou em terceiro lugar, mas isso não quer dizer que o produto era bom. O panetone apresentou um “aspecto esfarelento e frutas pequenas”, além de ter uma aparência triste e sabor artificial.

Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelos especialistas, leia a matéria completa.