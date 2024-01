Pão francês X tapioca: qual é mais saudável? Veja opções de receitas

O que é mais saudável: comer o clássico pãozinho francês de manhã ou optar pela tapioca como fonte de carboidrato para a primeira refeição do dia?

Em entrevista ao Estadão, a nutricionista clínica Mariana Del Bosco afirmou que não há grande diferença calórica entre as opções, sendo a tapioca uma alternativa que apresenta menos sódio, desde que esteja sem recheio - a adição de queijo, por exemplo, torna ambos também similares no teor desse nutriente.

Segundo a nutricionista, vale a pena escolher a opção que mais lhe agrada no sabor e incluí-la sem excessos em uma dieta equilibrada. Se você está cansado de comer pão francês e tapioca sempre do mesmo jeito no café da manhã, ou quer adicionar novas ideias ao seu cardápio, confira abaixo duas receitas diferentes e deliciosas com cada um:

Bauru

Bauru do Ponto Chic

Recorra a um dos clássicos paulistas para a sua manhã. Com rosbife e um saboroso mix de queijos você pode fazer esse sanduba clássico, com a receita que o Paladar foi atrás da fonte: o Ponto Chiq, lanchonete em que surgiu o clássico lanche.

Clique aqui para ver a receita completa.

Sanduíche de peru com abacate

Sanduíche de peru e abacate Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

A chef Cris Muratori, do Bake and Cake Gourmet, ensina a fazer mais uma opção de recheio para o pão francês, que pode ser feito com aquele peru assado que ainda sobrou, contando ainda com o abacate, que é fonte de gordura insaturada.

Clique aqui para ver a receita completa.

Tapioca rendada

Tapioca rendada Foto: Nica Café

Essa receita prática de tapioca com queijo coalho do Nina Café fica pronta em menos de cinco minutos e cria uma crostinha de queijo deliciosa.

Clique aqui para ver a receita completa.

Tapioca de queijo de cabra com presunto parma

Tapioca com queijo de cabra, presunto parma, rúcula e mel apimentado Foto: Filó Café

A chef Fernanda Campagnoli, do Filó Café, compartilhou um jeito diferente de fazer tapioca, com presunto Parma, queijo de cabra e mel picante para dar um toque agridoce à receita.

Clique aqui para ver a receita completa.