Prato original japonês não leva cream cheese, entenda o motivo

Com pedaços de pepino, salmão ou atum envoltos por uma porção de arroz e algas, o sushi é um prato japonês que faz sucesso no mundo inteiro, e se você é um daqueles fãs que pede delivery ou frequenta restaurantes especializados em comida nipônica ao menos uma vez por mês já notou uma mistura interessante: o cream cheese em algumas peças.

A adição do queijo cremoso que parece ser a combinação perfeita para o salmão não é original da culinária do Japão, mas sim de influência estadunidense, assim como os famosos hot rolls, que possuem uma camada empanada com farinha panko e frita por imersão no óleo.

Se sushi com cream cheese é sushi de verdade ou não, é uma discussão que não leva a muitas conclusões, visto que chega a ser um processo natural a adaptação de receitas estrangeiras quando se popularizam em solo brasileiro - vide o exemplo da pizza, que hoje é encontrada nos sabores e combinações mais variadas, tanto doces quanto salgadas.

Portanto, o consumo do prato com ou sem cream cheese tornou-se uma questão de preferência, assim como a opção pela versão doce, com frutas e chocolate, que é um tanto inusitada, mas há quem coma e goste.