Puc-Campinas lança o projeto social Cozinha Escola; veja como vai funcionar

Na próxima terça-feira, dia 5 de setembro, no Hub Gastronômico do Campus I da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, se inicia o Projeto Cozinha Escola, que visa a capacitação de pessoas em vulnerabilidade social para a área da confeitaria e panificação.

Essa é a primeira edição do projeto e, até então, é voltada à população do Parque Shalom, em Campinas, contando com 20 alunos que serão ensinados a produzir alimentos e empreender vendas para gerar renda familiar.

As aulas - que serão ministradas às terças-feiras até o dia 28 de novembro, das 9h às 12h30 - são fruto da parceria entre a PUC-Campinas, o Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação (ISA) e a Central de Abastecimento de Campinas S.A (CEASA). O curso, em sua totalidade, oferece aulas com docentes qualificados, transporte até o local, uniforme e insumos, segundo informações do Hotelier News.

Sobre a iniciativa, Adriana Pimentel, coordenadora do curso de Gastronomia da Universidade, comenta que “tão importante quanto a ação social que estamos fazendo [enquanto instituição] é também o ensino que estamos deixando para os alunos na disciplina de Gastronomia Social, na qual os alunos têm a oportunidade de aprender a colocar os seus negócios, o seu tempo e a sua formação dentro de um projeto social [...] Para nós, é importante provocar no estudante um olhar social [...]”.