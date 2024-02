Quais são os 10 países que mais consomem café no mundo?

O café faz parte do cotidiano dos brasileiros e há quem tome a bebida de manhã, tarde e noite todos os dias. Mas será que os brasileiros estão entre as populações que mais consomem café no mundo?

Recentemente a International Coffee Organization publicou um levantamento sobre o consumo do café no mundo ao calcular a quantidade em kg de consumo por pessoa no período de um ano. O GZH fez uma lista a partir desse relatório e definiu um top 10 dos países que mais consomem café no mundo.

O Brasil não aparece entre os países que mais consomem o a bebida. A Finlândia lidera o pódio, ficando em primeiro lugar, Noruega e Islândia aparecem em segundo e terceiro, respectivamente.

Veja o top 10: