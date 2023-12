Quais são os benefícios do consumo de insetos?

Embora cause estranhamento em boa parte da população, o uso de insetos em comidas não é uma realidade nova para a gastronomia.

Em terras brasileiras existem bons exemplos disso, como a farofa de içá, feita com formigas saúva, que por sinal já protagonizou pratos de restaurantes renomados, como a bala de cachaça do D.O.M. O restaurante comandado por Alex Atala possui duas estrelas Michelin e utiliza uma formiga inteira dentro do doce para conferir sabor e textura, além de já tê-la usado em outros preparos.

O uso de insetos para fins alimentícios é uma realidade comum em diferentes regiões do mundo e trazem diversos benefícios à saúde, visto que são fonte de proteína. De acordo com o Guia Michelin, as lagartas apresentam 50% a mais de teor proteico do que o frango; e os grilos, 20% a mais do que a carne bovina, além de possuírem ácidos graxos, como os peixes.

Ainda, formigas e abelhas têm o dobro da proteína presente nos ovos de galinha; e besouros contêm até duas vezes mais do que carnes vermelhas. Todos os insetos citados pertencem ao grupo estabelecido como seguro para o consumo.