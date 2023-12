Chef Alex Atala anuncia criação de hotel em 2024

Conhecido por comandar o estrelado restaurante D.O.M., estar entre os melhores chefs do mundo todo e participar como convidado especial em diferentes edições do MasterChef, Alex Atala promete chegar ao ano de 2024 com a realização de um sonho antigo: estar no comando de um hotel.

O projeto é fruto da parceria com o grupo Resid Club & Hotels e ficará localizado em Búzios, no Rio de Janeiro, com previsão de funcionamento a partir do segundo semestre do próximo ano. “Vinha construindo o D.O.M. Hotel, veio a pandemia, acabei vendendo. Fiz um bom negócio e fiquei com um vácuo no peito, uma ambição de querer crescer”, diz Atala à revista Exame.

Ainda, ele fala sobre as expectativas de atuação no estabelecimento que levará o nome Nas Rocas: “Querermos fazer esse exercício, ter impacto ambiental positivo. O Resid não vai ser um simples resort de luxo para comer bem. Vamos entregar uma experiência além do que você recebe ao ir a um Aman na Ásia”.

Quando perguntado sobre como conciliaria o novo empreendimento com os seus três outros negócios, os restaurantes Dalva, Dito e D.O.M, o chef cravou: “[Os restaurantes] andam bem, não são mais crianças. É quase um passo natural de dez em dez anos eu dar um grande passo. O Resid não entra como um negócio a mais, entra como o negócio principal. O que vou falar não é uma promessa, mas é mais fácil eu me livrar de um restaurante do que do Resid. Deixo de ser restauranteiro para virar hoteleiro”.