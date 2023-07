Especialistas testam e elegem a 3ª melhor AirFryer do mercado; veja ranking

AirFryer Foto: Freepik

Queridinha em muitas cozinhas, a AirFryer está disponível em diversos tamanhos, cores e preços no mercado. Para saber quais marcas oferecem o melhor desempenho, a equipe do Paladar contou com a avaliação dos chefs Gustavo Rodrigues, Thiago Maeda, Daniela França Pinto e Jorge Gonzalez.

Os jurados testaram batata frita e frango a passarinho em oito modelos diferentes da fritadeira a ar para ver quais ofereciam os alimentos com um sabor aproximado ao da fritura convencional, por imersão ao óleo, seguindo as instruções de tempo e temperatura de seus respectivos manuais.

Em terceiro lugar ficou a Britânia BFR15P, de potência 1.500W e 6 litros de capacidade. De acordo com os especialistas, o modelo tem um ótimo custo benefício e a capacidade do cesto é a maior entre todos os outros testados. As batatas ficaram crocantes em aproximadamente 15 minutos de cocção, e o frango ficou suculento e com casquinha dourada em 30. Neste link você encontra a matéria completa com mais detalhes do teste.

A seguir, veja o ranking completo das melhores AirFryers do mercado:

1º Oster

modelo: OFRT950

potência: 1.300W

capacidade: 3,3 litros

2º Philips Walita

modelo: RI9217

potência: 1.425W

capacidade: 4,7 litros

3º Britânia

modelo: BFR15P

potência: 1.500W

capacidade: 6 litros

4º Mondial

modelo: AFN-40-Bi

potência: 1.500W

capacidade: 4 litros

5º Electrolux

modelo: EAF11 por Rita Lobo

potência: 1.400W

capacidade: 3,2 litros

6º Philco

modelo: PFR15PG

potência: 1.500W

capacidade: 4 litros

7º Arno

modelo: Easy Fry EZFV

potência: 1.100W

capacidade: 3,2 litros

8º Polishop

modelo: iChef - AllSpace

potência: 1.500W

capacidade: 4 litros