AirFryer: qual é a 2ª melhor marca do mercado segundo especialistas?

'Paladar' testa oito marcas de airfryer. Foto: Tiago Queiroz

A fritadeira a ar tem sido uma grande aliada em muitas cozinhas. Compacta e portátil, ela cozinha carnes, vegetais e outros alimentos de forma rápida, sem fazer muita sujeira no ambiente e não requer quase nada de óleo no processo de fritura.

Mas, na hora de comprar o produto, qual escolher? A equipe Paladar reuniu chefs especialistas em fritura por imersão para solucionar esse caso. O grupo avaliou oito marcas diferentes de AirFryer, de acordo com o tempo e a temperatura indicada em cada manual.

O segundo lugar de melhor marca ficou para a fritadeira Philips Walita RI9217, com potência de 1.425W e capacidade de 4,7 litros. Para os jurados, o único motivo pelo qual não atingiu o primeiro lugar foi a grade do cesto, que grudou parte da pele do frango, e o botão sem proteção que separa o cesto da gaveta, que pode causar um acidente. A matéria completa com mais detalhes do teste, você encontra neste link.

Veja o ranking completo:

1º Oster

modelo: OFRT950

potência: 1.300W

capacidade: 3,3 litros

2º Philips Walita

modelo: RI9217

potência: 1.425W

capacidade: 4,7 litros

3º Britânia

modelo: BFR15P

potência: 1.500W

capacidade: 6 litros

4º Mondial

modelo: AFN-40-Bi

potência: 1.500W

capacidade: 4 litros

5º Electrolux

modelo: EAF11 por Rita Lobo

potência: 1.400W

capacidade: 3,2 litros

6º Philco

modelo: PFR15PG

potência: 1.500W

capacidade: 4 litros

7º Arno

modelo: Easy Fry EZFV

potência: 1.100W

capacidade: 3,2 litros

8º Polishop

modelo: iChef - AllSpace

potência: 1.500W

capacidade: 4 litros