Hambúrguer com queijo derretido. Foto: Via Freepik

O sanduíche mais amado e versátil do mundo leva três coisas principais: pão, carne e queijo. Porém o seu preparo exige cuidado, atenção redobrada aos detalhes e ingredientes de qualidade.

O jornalista Gabriel Assumpção do Paladar, entrevistou o chef Fábio Lazzarini, da Intermezzo Carnes, para saber quais são as dicas para preparar o hambúrguer perfeito. Aqui você vai descobrir como fazer o blend ideal de carne - que vai ficar muito apetitoso! A matéria completa, com mais dicas, você pode ler aqui.

O blend, como seu nome já diz, pode ser feito com diversos cortes de carne. Mas, segundo o chef, o importante é equilibrar a quantidade de carne e gordura na hora de moer, sempre misturando cortes magros com gordura.

O chef Fábio Lazzarini afirmou que o ideal é usar de 10% a 15% de gordura em hambúrgueres que vão na chapa. Já na grelha, a porção ideal é na casa dos 25%.