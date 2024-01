Qual é o melhor hambúrguer para fazer nas férias? Especialistas indicam

Para esse mês de janeiro marcado pelo descanso e a descontração das férias, realizar refeições saborosas é um ótimo modo de aproveitar o momento. E se você deseja desfrutar desse período sem se ocupar muito, alimentos práticos e, ainda assim, de qualidade são a chave.

Um deles é o hambúrguer, cuja versão pré-pronta pode se assemelhar muito à artesanal, dependendo do modo de produção de determinadas marcas que se dispõem a comercializar o produto com 100% da carne bovina, sem temperos ou aditivos como aromatizantes, estabilizantes, entre outros.

Afim de saber quais marcas disponíveis no mercado oferecem a melhor experiência, o Paladar realizou mais uma edição do quadro Paladar Testou, com o auxílio de cinco especialistas para avaliar os sete principais selos de hambúrguer do mercado.

A degustação levou a um ranking onde o primeiro lugar foi ocupado pela marca VPJ. O hambúrguer feito com costela de gado angus se destacou por apresentar uma boa textura, aparência atrativa, aroma acentuado de churrasco, ótima suculência (indicada pelo teor equilibrado de gordura) e um sabor extremamente agradável.

O ranking completo ao lado das avaliações detalhadas do júri especializado você confere na matéria ‘Qual é o melhor hambúrguer de carne 100% bovina do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.