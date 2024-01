Qual marca de azeite extra virgem foi eleita a 2ª melhor do mercado?

20 marcas comuns de azeite extra virgem dos supermercados, que custam até R$ 70, foram postas à prova no teste do Paladar, com a O.live & Co conquistando o segundo lugar na classificação.

Conforme a descrição dos jurados na matéria de Chris Campos, a 2ª colocação no ranking foi considerada potente pela sua principal característica: picância em evidência no sabor.

O resultado, feito por meio de uma degustação às cegas, considerou aspectos como consistência, textura e sabor entre os goles de água com gás para limpar o paladar, resultado em uma avaliação mais eficaz. Leia o conteúdo completo.