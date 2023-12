No teste Paladar, cinco especialistas elegeram o melhor brownie do mercado. Foram analisadas oito marcas disponíveis nas grandes redes de supermercado, que foram avaliadas com base em textura, sabor, aroma e aparência, com foco também nos ingredientes utilizados.

O grande campeão foi o doce avaliado como o de ótima textura, sabor delicioso e de aparência convidativa. A umidade no interior do brownie também se sobressaiu, bem como sua casquinha fina e crocante. Esse é o brownie da Helô Doces. Na embalagem, vem 100 gramas do doce por R$15.

Confira as Top3:

Helô Doces Empório Brownie Fin’Arte

Veja o ranking e as avaliações completas na matéria Qual o melhor brownie do supermercado?, por Chris Campos.