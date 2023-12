No teste Paladar, cinco especialistas elegeram o melhor brownie do mercado. Foram analisadas oito marcas disponíveis em grandes redes de supermercado, que foram avaliadas com base em textura, sabor, aroma e aparência, com foco também nos ingredientes utilizados.

Ao todo, oito marcas foram analisadas. A sem glúten Belive não agradou no sabor, que ficou distante do chocolate. O Brownie do Luiz foi avaliado como muito doce. O Brownie de Tapioca IQI foi considerado muito seco e com aroma artificial. Vitali, também sem glúten, tem uma textura mais parecida com a de um bolo, segundo os jurados. A Wickbold, por sua vez, tem textura, sabor e aromas distantes dos esperados para um brownie.

O terceiro lugar ficou para o Fin’Arte, com casquinha de boa aparência, mas sabor de chocolate que deixou a desejar. O Empório Brownie se destacou pela textura densa e sabor intenso, que lhe rendeu o segundo lugar. Já o primeiro lugar foi para o brownie da Helô Doces, avaliado como o de ótima textura, sabor delicioso e de aparência convidativa. Saiba mais sobre ele aqui.

Veja o ranking e as avaliações completas na matéria Qual o melhor brownie do supermercado?, por Chris Campos.