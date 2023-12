O Sublimotion está localizado em um dos arquipélagos mais badalados da Europa: Ibiza, na Espanha. Com serviço excelente, ingredientes da mais alta qualidade e técnicas culinárias únicas, quem come nesse restaurante pode disfrutar de um menu em vinte etapas, que é servido em três horas. O restaurante funciona somente no verão espanhol, apenas três meses a cada ano.

Além da comida, é possível aproveitar um um show com efeitos visuais, laser e projeções sem iguais. Tudo isso, por 2.380 dólares por pessoa, o que equivale a mais ou menos 11.700 reais. Ele é comandado pelo chef Paco Roncero e acumula duas estrelas Michelin para chamar de suas.

Quer conhecer os dez restaurantes mais caros do mundo? Confira aqui!