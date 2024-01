Relembre a melhor marca de suco de uva integral eleita em 2023 pelo Paladar

Entre os diversos testes promovidos pelo Paladar no ano que acabou de passar está o responsável por avaliar as principais marcas de suco de uva integral do mercado.

Realizado no mês de outubro, o teste contou com os especialistas em bebidas à base de uva: Gabriel Bocchese, sócio do Paloma, bar de vinhos do Copan; Lua Sampaio, sommelière e influenciadora no @fluanovinho; Rafaela Xavier, embaixadora da vinícola portuguesa Quinta dos Avidagos; e Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia.

A degustação foi feita às cegas, com 10 amostras diferentes distribuídas em copos transparentes sem identificação, e foram levados em conta aspectos como aroma, sabor e aparência.

Como resultado, quem conquistou o primeiro lugar sendo a melhor marca eleita pelo júri especializado foi a Casa Madeira. Encorpado e potente, o grande campeão da degustação, segundo um dos jurados, “tem um pouco de tudo”: aroma agradável e marcante, sabor acentuado da uva (que permanece na boca), frescor, acidez equilibrada, presença de taninos e açúcar na medida certa.

