3 receitas simples, mas não tão óbvias, com leite condensado

O leite condensado é uma criação de origem suíça que caiu no gosto dos brasileiros há mais de 130 anos, e inicialmente era consumido apenas como bebida. Hoje, boa parte das sobremesas clássicas utilizam esse ingrediente em sua composição, como bolos, pudins, brigadeiros, e até como complemento em salada de frutas ou açaí.

Essa variedade de combinações com o leite condensado faz do Brasil o país que mais consome o produto no mundo, e para celebrar tamanha importância, que tal variar o cardápio fazendo sobremesas deliciosas e nada óbvias com esse ingrediente? Veja três sugestões logo abaixo:

Arroz doce brûlée

Típico em festas de São João, a versão doce do arroz fica extremamente saborosa e cremosa com a adição do leite condensado. Aprenda a fazer a receita com uma casquinha crocante na superfície vendo o passo a passo aqui.

Arroz doce brûlée Foto: Melchior Neto

Sorvete de cachaça

Um sorvete caseiro de sabor pouco conhecido pode surpreender qualquer paladar. Nessa receita elaborada pelo chef Rafa Aoki, o leite condensado combinado com raspas de limão conferem uma grande refrescância. Aprenda a fazer aqui.

Sorvete de cachaça Foto: Quincho

Brigadeiro de limão siciliano

Uma das sobremesas brasileiras mais famosas não poderia ficar de fora. Experimente a textura da iguaria em uma nova versão, que leva chocolate branco e limão siciliano seguindo o passo a passo disponível aqui.

Receita de brigadeiro de chocolate branco com limão siciliano da chef confeiteira Marilia Lima Foto: Marilia Lima | arquivo pessoal

Confira outras 4 sugestões na matéria de Felipe de Paula, que pode ser lida na íntegra aqui.