O que não pedir em restaurantes franceses e por quê

A França é um excelente destino para aqueles que gostariam de conhecer pontos turísticos mundialmente conhecidos e apreciar uma boa gastronomia. Nos cardápios franceses é comum encontrar croissants ou pratos com foie gras, mas comer em um restaurante francês vai além disso, pois existem algumas ‘’regrinhas’' que ditam o que não pedir em restaurantes franceses.

São apenas alguns pedidos ou atitudes que os moradores do país não costumam fazer, e para um turista seria interessante explorar a cultura e culinária vivendo a verdadeira experiência na prática. As informações são do portal The Local.

Pedir outra bebida além de vinho ou água no jantar

Na França, os pratos de um jantar são servidos com vinho, água e, no máximo, cerveja - se ela harmonizar com a refeição. Os franceses vão estranhar se você pedir um refrigerante qualquer nessa refeição, a não ser que seja uma criança querendo beber.

Colocar catchup na comida

Ao menos que você esteja consumindo batata-frita, pedir catchup em um restaurante francês para adicionar um outro sabor ao prato pode beirar a uma ‘’ofensa’'. O mesmo ocorre com outros molhos, como o barbecue.

Catchup. Foto: Alex Silva/Estadão

Pedir mais comida

Os franceses não costumam pedir mais comida, porque as sequências oferecidas nos restaurante vão desde a entrada até queijos e sobremesas. Entende-se que, assim, ao final, o cliente estará satisfeito.

Portanto, não é necessário repetir a dose de um prato, justamente pensando no que ainda está por vir. É aceitável colocar mais da mesma comida no prato apenas se o próprio local ou chef passar servindo mais.

Cortar o queijo de qualquer forma

Em uma degustação mais longa, o queijo é servido semelhante a etapa de um prato. Se ele não vier cortado e você não souber cortá-lo na direção e ponta certa, é melhor pedir que o garçom faça, porque uma tábua de queijos bagunçada não é comum entre os franceses.

Nove queijos paulistas e um mineiro Foto: Katherina Cordás/Tuju

Comer com as mãos

Além de saber o que não pedir, algumas práticas também não são realizadas nos restaurantes do país. Comer com as mãos, por exemplo, seria como uma ‘’gafe’', mesmo que seja uma deliciosa coxa de frango. O adequado entre as tradições do país é utilizar garfo e faca independente da comida.

Sabendo o que não pedir em restaurantes franceses, você também pode visitar bistrôs pelo país. Eles geralmente são pequenos e intimistas, oferecendo um clima descontraído. Para descobrir quais são os melhores bistrôs de Paris, o Paladar perguntou a chefs especialistas indicações de qualidade para você conhecer e aproveitar o melhor da gastronomia nesse destino. Leia o conteúdo completo aqui.