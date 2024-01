Retrospectiva 2023: veja as 3 melhores marcas de cerveja puro malte do mercado

Entre os diversos testes realizados pelo quadro Paladar Testou em 2023 está o responsável por avaliar as principais marcas de cerveja do tipo puro malte disponíveis no mercado.

Ao todo, foram selecionados 13 selos, que por sua vez foram submetidos à avaliação criteriosa de cinco sommeliers de cerveja: Julia Leme, Junior Bottura, Guto Procópio, Bia Amorim e Edu Passarelli. Juntos, os especialistas degustaram amostra por amostra às cegas e em temperatura ambiente para evidenciar os possíveis defeitos de cada produto.

Para a avaliação, foram levados em consideração aspectos como brilho, estabilidade da espuma, cor, aroma e sabor, e as marcas que conquistaram as melhores posições no ranking foram Spaten, Amstel e Império.

A Spaten conquistou o primeiro lugar por oferecer uma bebida de baixo amargor, refrescante, equilibrada, com ótima retenção e formatação. Foi classificado como um produto leve, fácil de beber e com notas levemente frutadas. Já a Amstel apresentou notas florais de lúpulo e malte, com um amargor mais presente e agradável, conquistando, assim, o segundo lugar.

Por fim, fechando o pódio entra a cerveja puro malte da Império, que apresenta um produto equilibrado, com leve acidez e aroma agradável que remete ao fermento de pão, além de não deixar gosto residual na boca. Para conferir os detalhes da avaliação, leia na íntegra a matéria ‘Qual a melhor cerveja puro malte do mercado?’.