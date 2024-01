Cerveja puro malte: qual foi a 2ª melhor marca eleita por especialistas em 2023?

Em 2023 o Paladar realizou diversos quadros do Paladar Testou, entre eles um que analisou as principais marcas de cerveja do tipo puro malte presente nas gôndolas dos supermercados.

Cinco especialistas dessa que é uma das bebidas mais consumidas do país se reuniram e testaram às cegas e em temperatura ambiente 13 selos diferentes levando em consideração aspectos como cor, aroma, sabor, estabilidade da espuma e brilho.

Na avaliação, cada categoria recebeu notas de 0 a 10, e as amostras ficaram com médias entre 6,44 e 8,96, configurando-se como a última e a primeira do ranking, respectivamente. E em segundo lugar, logo atrás da cerveja Spaten, entrou a Amstel.

O produto alcançou a posição por possuir leve oxidação e um sabor equilibrado que remete ao pão; tem amargor delicado, agradável e apresenta notas florais de lúpulo e malte bem aparentes. Confira os bastidores do teste na matéria ‘Qual a melhor cerveja puro malte do mercado?’, disponível aqui.