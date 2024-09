Rinconcito Peruano abre nova unidade em SP; veja o que pedir

Após duas décadas ganhando cada vez mais espaço na grande São Paulo, o restaurante Riconcito Peruano comemora os seus vinte anos este mês abrindo sua 11ª unidade, localizada na Galeria Metrópole, na República.

Os mais de dez estabelecimentos são comandados pelo chef Edgar Villar, que tornou-se um destaque da gastronomia paulistana, atraindo hipsters e foodies à Cracolândia, ganhando fama pela autêntica comida peruana com preço justo. Além disso, o sucesso levou o local a expandir de 20 para 100 lugares na primeira unidade, chegando a ter 16 restaurantes simultâneos, incluindo nos Jardins e Itaim, até a pandemia.

A história de superação do chef que aos 11 anos perdeu o pai e precisou encarar a realidade de que agora era ele por ele, ocasionou em um sonho do próprio negócio. “No começo, eu não tinha marmita, colocava em tupperware e me atrasava porque era só uma boca, mas o meu cliente era fiel. Nunca na minha vida imaginei que trabalharia nesse ramo”, contou.

O que comer no Riconcito Peruano

Com a comemoração de 20 anos, o chef preparou um “trio de ceviche”. “Tem gente que come há 20 anos ceviche e não consegue comer mais de um tipo, porque é bem grande, então criei combos para compartilhar. Ou não”, disse. A alternativa é para as pessoas dividirem os três tipos: escado, salmão e misto, ao lado, claro, do ceviche clássico da casa.

Além disso, os pratos incluem chicharrón de pescado, arroz com mariscos, anticuchos (espetinhos), lomo saltado, arroz chaufa, polvo parrillero, arroz de mariscos e mariscos na parrilla. Para adoçar, há torta três leches, alfajor e suspiro limeño acompanhados de café espresso.

Receita de ceviche

