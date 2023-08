Rodrigo Oliveira fará parte do programa ‘Melhor da Noite’ e promete não fazer piadas com Jacquin

Rodrigo Oliveira, chef do renomado Mocotó, fez parte do júri da 10ª temporada do MasterChef Brasil e deixou o programa - que voltará a ter Henrique Fogaça como jurado - para integrar a equipe do Melhor da Noite, uma nova atração da Band que estreia no dia 21, às 20h30.

De acordo com informações da Band, o chef está animado com a nova etapa na TV: “Me perguntaram se eu queria participar de um programa ao vivo e perguntei, quando é? Estou dentro. Que privilégio! Será delicioso, com muito sabor e muita história. Vou contribuir com meu temperinho”.

Na coletiva de imprensa, ele ainda prometeu não fazer mais piadas com Erick Jacquin, com quem dividiu as telas durante meses gravando episódios para o reality MasterChef. “Não vou mais fazer piadas com Jacquin, ele me deixou com olho roxo quando perguntei se ele não tomava banho mesmo”, disse em tom cômico se referindo à polêmica que se espalhou nas redes sociais de que o colega não tomava banho.