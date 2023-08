Dicas de como temperar a carne de hambúrguer. Foto: Freepik

O sanduíche mais amado e versátil do mundo leva três coisas principais: pão, carne e queijo. Porém o seu preparo exige cuidado, atenção redobrada aos detalhes e ingredientes de qualidade.

Para preparar o hambúrguer aquele que está com a mão na massa precisa de atenção redobrada aos detalhes. Em entrevista ao jornalista Gabriel Assumpção, do Paladar, o chef Amilcar Azevedo deu dicas de como temperar a carne do hambúrguer. Leia a matéria completa clicando aqui.

Por ai corre um boato que não se deve temperar a carne do hambúrguer, mas isso é um engano que só leigos cometem. O sal deve ser passado em ambos os lados da carne, porém não é a única maneira de temperar.

Pimenta-do-reino e ervas finas também rendem um ótimo sabor à carne. “Outra ideia é usar um sal grosso temperado com ervas frescas como alecrim, tomilho e sálvia”, explica o chef. Que tal testar em casa?

Quer mais dicas? O Paladar preparou uma matéria completa com o “manual do hambúrguer”, é só clicar aqui para ler!