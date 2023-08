Chef João Diamante repete cardápio servido no planalto no Rio Gastronomia; saiba qual

No último sábado (19), a 13ª edição do Rio Gastronomia contou com a aula do chef João Diamante, que ensinou sua receita de salada de feijão, famosa por ter sido servida para chefes de estado no Palácio do Planalto em maio deste ano.

Emocionado com o auditório cheio, o chef baiano que também é jurado do programa “Minha mãe cozinha melhor que a sua”, transmitido pelo canal Globo, prometeu aos espectadores a mesma qualidade que entregou no Planalto: “Vocês, que enfrentaram fila para me ver aqui hoje, vão comer a mesma coisa que os 11 chefes de estado comeram naquele dia”.

Na aula, Diamante também falou sobre sua trajetória e o que tem desenvolvido, como o projeto social Diamante na Cozinha. Relembrou a medalha Pedro Ernesto que ganhou na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, o convite do Itamaraty para representar a culinária brasileira na Espanha, a primeira vez que comandou a cozinha de um dos camarotes da Sapucaí; e também falou sobre sua viagem à França e ao continente africano para gravar um documentário com previsão de lançamento para outubro, segundo informações do jornal O Globo.

As muitas realizações vieram carregadas de elogios e agradecimentos públicos a toda sua equipe: “João Diamante, na verdade, era uma pedra bruta, que foi sendo lapidada graças ao trabalho de muitas pessoas”, afirmou o chef. E com água nos olhos, disse à plateia lotada: “Hoje eu vou entregar minha vida nessa aula para vocês saírem felizes daqui”.