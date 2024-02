Saiba como escolher a maionese ideal segundo especialista

A maionese é um dos ingredientes mais populares na hora de preparar lanches e sempre está presente nos hambúrgueres e cachorros-quentes. O produto pode ser encontrado pronto e embalado nos supermercados, mas também há a versão caseira, que leva componentes mais naturais.

Ao Paladar, o chef e empresário do Bullguer, Thiago Koch, explicou que a maionese é uma emulsão de proteína, óleo, temperos e leite, ou ovos, que é o ingrediente mais comum.

Ele também ensinou o jeito certo de escolher o produto no supermercado. Segundo o chef, o mais importante antes de decidir qual levar, é checar o rótulo. “Partindo do princípio de que uma maionese é feita de ovo, óleo e tempero, esses ingredientes precisam estar presentes na composição do produto”, afirmou.

“Porém, se você ler nomes que você nunca ouviu falar na sua vida, provavelmente, essa maionese não é muito legal”, acrescentou.

Em busca de ajudar os consumidores, o Paladar testou as maioneses mais encontradas do supermercado. Para realizar a prova, um time de jurados foi convidado a degustar às cegas oito marcas de maionese. Eles levaram em consideração características como cor, aroma, textura e, claro, sabor. A referência quase sempre era a busca por um sabor nostálgico e caseiro.

Ao final da avaliação, o júri elegeu um top 3 com os melhores produtos. A Heinz ficou em primeiro lugar por apresentar um produto de sabor equilibrado, com textura firme, aroma adocicado, acidez delicada e temperada no ponto, além de ser o industrializado mais próximo da versão caseira.

Logo em seguida, a maionese Hemmer conquistou a segunda posição e a popular Helmann’s ficou em terceiro, apesar de ter um sabor distante da maionese caseira (confira o ranking completo aqui).

Para conferir mais dicas sobre maionese e como saber se o produto do supermercado vale a pena, leia a matéria completa.