Saiba de onde são as melhores frituras do mundo, segundo ranking global

Na semana passada, o TasteAtlas publicou um ranking com as 100 melhores comidas fritas do mundo. A coxinha, do Brasil, não entrou no top 10, que trouxe iguarias de outros países como Japão e Indonésia

A seguir, confira o ranking das 10 melhores frituras e os países onde podem ser encontrados:

Karaage, frango frito japonês Pempek, bolo de peixe indonédio Fritto misto, mix de frutos do mar italiano Ayam goreng, frango frito da Malásia Karipap, folhado de curry indiano Maakouda, bolinho de batata do Marrocos Jiao yan you yu, lula frita com sal e pimenta da China Croquetas, bolinhos fritos espanhóis Samosa, pastéis indianos Katsudon, costela suína empanada do Japão

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

PUBLICIDADE

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.