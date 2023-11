Por que a Schweppes produz a melhor água tônica do mercado? Confira a opinião dos especialistas

Há quem ame e há quem odeie, mas é fato: a água tônica, embora amarga por conter quinino, é perfeita para combinar drinques, sejam alcoólicos ou não. O ingrediente que é uma espécie de refrigerante não saborizado harmoniza bem com gim e até café expresso!

E para os que gostam de se aventurar pelo mundo da coquetelaria, encontrar uma água tônica é essencial, certo? Para saber qual marca oferece o melhor produto por um preço justo, o Paladar reuniu os especialistas Arnaldo Altman, sócio do Bar dos Cravos; Chula Barmaid, que assina a carta do Cineclube Cortina; Felipe Jannuzzi, produtor do gim Virga; Julio Adachi, sócio do Citrino Bar; e Karina Barretto, curadora de cafés especiais e sócia do Futuro Refeitório para testar às cegas sete marcas diferentes.

Após a fase de testes, os jurados chegaram à conclusão de que a água tônica da marca Schweppes lidera em qualidade. “Ótimo aroma, ótima carbonatação e amargor equilibrado que perdura na boca”, dispara um deles. Além disso, sua fórmula resulta em um sabor agradável, ideal para um clássico gim tônica.

Para conferir o ranking completo, leia na íntegra a matéria ‘As sete melhores marcas de água tônica reveladas em degustação às cegas; confira’, por Danielle Nagase, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

