Saiba o que comer na El Cuartito, uma das pizzarias favoritas de Diego Maradona

Não é novidade que a Argentina e a paixão pelo futebol se completam e isso se estende pelas ruas, assim como nos bares e restaurantes, que contam a história do esporte no país.

A pizzaria El Cuartito é um desses locais e, neste ano, completa 90 anos. Localizada na região do centro de Buenos Aires, o lugar estampa em suas paredes a história do esporte e da casa, por meio de fotografias, camisas de futebol assinadas por grandes craques e pôsteres.

No espaço, há um carinho especial dedicado a Diego Maradona, craque que levou duas Copas do Mundo com a seleção argentina e que frequentava o local. No período de internação que antecedeu a sua morte, em novembro de 2020, o jogador teria pedido para que lhe fossem entregues pizza e fainá da El Cuartito para ele no hospital.

No cardápio, a pizzaria traz o que há de melhor para uma casa de pizzas argentina, com a clássica fugazzeta (por cerca de R$ 80 a inteira e R$ 10 o pedaço), empanadas de sabores variados (por volta de R$ 8) e sobremesas típicas do país.

O flan mixto (por volta de R$ 23), servido com doce de leite e chantilly caseiro, é um dos destaques entre os doces, sendo uma das sobremesas mais pedidas da casa.

Para saber mais sobre a história da El Cuartito com Diego Maradona, leia a matéria completa.