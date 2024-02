Saiba qual é o cream cheese eleito o melhor por especialistas e aprenda 3 receitas saborosas

O cream cheese é um ingrediente versátil capaz de complementar cremosidade a receitas doces ou salgadas. Na busca pelas melhores marcas do mercado, a matéria de Chris Campos revelou os resultados do teste às cegas, promovido pelo Paladar, em conjunto com especialistas: Vigor (1º), Polenghi (2º) e Catupiry (3º).

Com o intuito de auxiliar o consumidor na escolha e no preparo culinário, separamos 3 receitas que podem ser feitas com os cream cheeses mais bem avaliados na degustação. Veja outras opções na matéria de Giulia Howard.

Cheesecake de manga e maracujá

O chef pâtissier Francisco Soligon compartilhou dicas de como equilibrar o cream cheese nesta sobremesa. Veja a receita completa aqui.

Cheesecake de manga e maracujá Foto: Rodolfo Regini

Batata assada com frango e cream cheese

Este preparo, simples de ser feito em casa, requer poucos ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Batata assada com frango e cream cheese Foto: Dickey's Barbecue Pit/Divulgação

Poke de salmão com cream cheese

Salmão, couve, limão siciliano e cream cheese estão entre os ingredientes desse saboroso poke. Veja a receita completa aqui.

