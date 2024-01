Testamos 6 marcas de cream cheese, veja quais ocuparam o pódio de maior destaque

Entre os diversos tipos de queijo já criados, o cream cheese é um que facilmente se encontra entre os potes enfileirados na sessão de laticínios do supermercado, em diferentes tamanhos e marcas, o que pode implicar diretamente na qualidade do produto.

Com isso, como acertar na hora de escolher qual cream cheese levar para casa? O Paladar pode facilitar. Cinco especialistas (Yasmin Silva, da Glacê Patisserie; Michelle Kallas, da Mica Chocolates; Arthur Lins, do Z-Deli; Helena Mil Homens da Padaria St. Chico; e Walkyria Fagundes do AE! Café & Cozinha) formaram o júri desta edição de testes para avaliar criteriosamente seis das principais marcas do produto.

As amostras foram servidas em pequenos potes e identificadas apenas por números, como de costume nos testes às cegas para evitar análises com pré-concepções, e os critérios avaliativos foram aspecto visual, textura e sabor.

Após a degustação, os resultados foram elencados em um ranking, cujo pódio foi ocupado pelos seguintes selos:

Catupiry (3° lugar)

Polenghi (2° lugar)

Vigor (1° lugar)

Na matéria ‘Qual o melhor cream cheese?’, redigida por Chirs Campos, é possível conferir o ranking completo e as avaliações detalhadas de cada jurado. Leia na íntegra aqui.