Será que o croissant é realmente francês? Descubra a origem desse pão folhado

O croissant é uma iguaria amada por muitos ao redor do mundo. Embora muitos associem este delicioso pão folhado à França, sua história é mais complexa e fascinante.

A versão moderna do croissant que conhecemos hoje foi aperfeiçoada no final do século XIX. Ao longo do tempo, a massa original foi transformada em uma versão mais leve e folheada, graças às inovações e influências culinárias.

A combinação de pão doce com amêndoas é uma característica marcante deste pão, tornando-o irresistível para muitos. Seja no café da manhã ou como lanche da tarde, o croissant é sempre uma escolha deliciosa. Leia mais sobre a origem do croissant na matéria do Paladar.

