Os 3 melhores lugares de São Paulo para provar sorvete artesanal

O segredo do sorvete artesanal, segundo Fernanda Pamplona, gelataia e proprietária da Albero dei Gelati, está na escolha rigorosa de ingredientes de alta qualidade.

Em São Paulo, várias sorveterias seguem essa filosofia e merecem a visita, conforme uma lista de Paladar baseada na opinião de especialistas.

Frida & Mina

Caramelo com flor de sal, crocante de macadâmia e morango balsâmico são alguns sabores que se destacam nesse lugar, em Pinheiros. Além do sabor, a cremosidade do sorvete e sua produção são pontos positivos, pois o local utiliza ingredientes orgânicos para fazer cada um do zero.

Walnuts

A Vila Clementino abriga o Walnuts, outro estabelecimento que produz sorvetes artesanais com ingredientes naturais e da estação, resultando em produtos com uma composição que oferece muito sabor, mas tudo com equilíbrio.

L’Albero dei Gelati Brasil

Os especialistas também consideraram a L’Albero dei Gelati Brasil como uma das melhores sorveterias para provar sorvete artesanal. O local, em Pinheiros, usa ingredientes nacionais e naturais, sendo elogiado pela autenticidade.

A matéria de Gabriel Salim também destacou outras sorveterias que valem a visita para provar sorvetes artesanais com diferentes sabores e formas de produção, mas que priorizam não colocar aditivos artificiais ou produtos semelhantes na composição.

Sorvete artesanal

Além de conhecer lugares de São Paulo para provar sorvetes artesanais, você também pode entender um pouco mais da produção desse tipo, as diferenças com o preparo industrial e outros assuntos relacionados ao tema. Confira a matéria de Gabriel Salim.