TasteAtlas elege os 10 melhores restaurantes da França

Conhecida por iguarias um tanto singulares, como escargot e foie gras, e também por delícias populares como mousse, bolo fraisier, petit gateau, entre outras, a culinária da França não é apenas prestigiada pelo mundo inteiro como também exerce influência nas mais diversas cozinhas.

Por esse motivo, o país é também um grande polo gastronômico, repleto de restaurantes que se destacam pelo alto nível de qualidade aliado à sofisticação e ao tradicionalismo. Quem deseja conhecer a culinária local pode se guiar pelo TasteAtlas, que elencou os melhores estabelecimentos em uma lista. Boa parte dos contemplados também são premiados com estrelas Michelin; confira os 10 primeiros colocados:

Julien (em Fouday)

Restaurant Paul Bocuse (em Collonges-au-Mont-d’Or)

L’Air de Famille (em Toulouse)

Bistrot Dupont (em Point-Sainte-Marie)

Les Plaisirs (em Peillon)

Les Petit Parisiens (em Paris)

Le Biniou (em Pléneuf-Val-André)

Taillevent (em Paris)

Olive & Artichaut (em Nice)

Les Canailles Menilmontant (em Paris)

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas, diferente do Guia Michelin, não tem validação profissional. A plataforma é utilizada por amadores que desejam registrar suas experiências com comidas, bebidas, restaurantes, entre outros aspectos do universo da gastronomia, atribuindo avaliações e notas que variam entre 0,5 e 5. O site, por sua vez, coleta esses dados e elabora listas setorizadas de acordo com as médias.