Testamos 15 marcas de queijo coalho, veja qual ficou em 2º lugar

Diretamente de terras nordestinas, o queijo coalho faz parte da lista dos representantes da nossa cozinha nacional. De acordo com Monica Resende, queijista e proprietária da Mestre Queijeiro: “O queijo coalho está para o nordestino assim como o queijo minas artesanal está para o mineiro”. Ou seja, ele está presente em gerações passadas e segue fazendo parte da história dos sertanejos.

Algo interessante é que por aqui na capital paulista, este ingrediente é visto como apenas um petisco de churrasco. Enquanto em outras regiões do nosso país, está presente à mesa em praticamente todas as refeições. O queijo coalho pode ser usado em sobremesas, combinado com doces de goiaba ou de banana, como petisco; queijo coalho com melaço na praia, só para citar alguns exemplos da chef que também se derrete de amor pelo queijo feito com leite, coalho e sal.

Sabendo da versatilidade e diferentes formas de fazer queijo coalho no palitinho, o Paladar uniu um time de especialistas para ajudar na escolha da melhor marca disponível.

O teste

Teste paladar de queijo coalho.

O Paladar, com especialistas, testou 15 marcas de queijo coalho para churrasco, avaliando sabor, textura e aparência. O teste foi feito às cegas, com degustação de queijos grelhados, sempre comparados com a versão crua.

Qual marca ficou em 2º lugar?

Teste paladar de queijo coalho da marca Polenghi.

Segundo os especialistas, o queijo coalho da marca polengui conquistou o segundo lugar no ranking por conta do bom equilíbrio entre sal, soro e textura.

Um queijo saboroso, suave e de boa aparência e textura tanto na versão cru quanto depois do preparo na grelha. Tirolez e Sol Brilhante também impressionaram pelo equilíbrio entre sabor e consistência, sendo ótimas opções para churrasco.

Quer saber mais sobre as avaliações? Confira o resultado completo aqui neste link.