Teste Paladar: quais foram as 3 melhores marcas de ovos de Páscoa ao leite de 2023?

Todos os anos, em datas comemorativas de grande relevância, o Paladar promove uma mega degustação de algum item alimentício comum à época. No final do ano, o foco são os panetones e chocotones do Natal, já no primeiro semestre, os doces mais consumidos da Páscoa são os ovos de chocolate.

Na edição de 2023, um time de jurados especializados testou 50 ovos, selecionados após uma grande jornada de garimpo em confeitarias, marcas de chocolate artesanal e representantes da grande indústria, afim de ver quais deles oferecem as melhores experiências ao consumidor por um preço justo.

As amostras foram divididas em dez categorias, e entre elas uma das mais populares, de chocolate ao leite, e os melhores resultados ganharam destaque no ranking. Três deles foram:

Crismel 42% cacau (1° lugar)

Cacau Show La Creme (2° lugar)

Danke (3° lugar)

Para conferir o teste completo, com todas as categorias e vídeo dos bastidores, leia na íntegra a matéria ‘Os melhores ovos de Páscoa de 2023″, disponível aqui.