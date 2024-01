Teste Paladar: qual foi a 2ª melhor linguiça toscana do mercado eleita em 2023?

Sabe-se bem que o churrasco é uma das refeições mais populares entre os brasileiros, e entre os itens indispensáveis para a ocasião está a linguiça toscana, cujo sabor contrastante com as demais carnes - como a famosa picanha, por exemplo - agrada a maioria dos convidados.

Sua popularidade justifica a variedade enorme de marcas responsáveis por fabricar o produto, tendo diferenças significativas de tamanho, sabor, qualidade e preços, e isso torna a escolha uma tarefa nem sempre tão simples. É aí que entra em cena o quadro Paladar Testou, que em uma das edições de 2023 avaliou 10 marcas diferentes de linguiça toscana.

A análise criteriosa contou com o apoio dos especialistas chef Giovanni de Moraes Argeri, do Piselli; o chef Tuca Mezzomo, do Charco; o cozinheiro Egon Jais, da charcutaria Jais Handmade; o churrasqueiro Rafael Soares; e a produtora culinária Tatu Damberg. Juntos, eles degustaram as amostras às cegas e elencaram os melhores e os piores resultados.

Na classificação, entrou em segundo lugar a linguiça da marca Dia, logo atrás da Perdigão, por oferecer um sabor bem presente de carne, teor de sal bem equilibrado, boa suculência e textura, mas com pouco aroma.

