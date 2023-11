Top 3 países com mais chefs entre os melhores do mundo

Recentemente foi divulgada pelo Best Chef a lista dos 100 melhores chefs do mundo, que foram contemplados por suas ações criativas e ousadas, e também pela influência que exercem no universo gastronômico.

Na edição de 2023, conhecidos nomes brasileiros marcaram presença, como Alberto Landgraf, Manu Buffara, Helena Rizzo, entre outros, mas um dos grandes destaques foi a Espanha, que emplacou 18 profissionais no ranking, sendo um deles colocado em primeiro lugar: Dabiz Muñoz, chef do restaurante DiverXO.

Logo atrás da Espanha entra a Itália e a França, cada um com 9 chefs classificados. Confira, abaixo, a lista com os representantes de cada país e suas respectivas posições:

Espanha

Dabiz Muñoz, em 1° lugar;

Albert Adrià, em 2° lugar;

Andoni Luis Aduriz, em 5° lugar;

Orio Castro Forns, Eduard Xatruch Cerro e Mateu Casañas Puignau, do restaurante Disfrutar, em 7° lugar;

Joan Roca, em 8° lugar;

Ángel León, em 13° lugar;

Javier e Sergio Torres, do Cocina Hermanos Torres, em 20° lugar;

Eneko Atxa, em 26° lugar;

Quique Dacosta, em 30° lugar;

Diego Guerrero, em 42° lugar;

Victor Arguinzoniz, em 51° lugar;

Paco Roncero, em 60° lugar;

Paco Morales, em 82° lugar;

Fina Puidgevall e Martina Puigvert, do restaurante Les Cols, em 91° lugar.

Itália

Massimo Bottura, em 11° lugar;

Riccardo Camanini, em 22° lugar;

Enrico Crippa, em 28° lugar;

Paolo Casagrande, em 48° lugar;

Niko Romito, em 52° lugar;

Mauro Uliassi, em 58° lugar;

Floriano Pellegrino, em 84° lugar;

Antonia Klugmann, em 90° lugar;

Matteo Baronetto, em 99° lugar.

França

Anne-Sophie Pic, em 21° lugar;

Dominique Crenn, em 37° lugar;

Grégoire Berger, em 39° lugar;

Alain Passard, em 47° lugar;

Yannick Alléno, em 56° lugar;

Julien Royer, em 57° lugar;

Bruno Verjus, em 64° lugar;

Guillaume Galliot, em 72° lugar;

Amaury Bouhours, em 87° lugar.

